В дом к Брэду Питту проникли неизвестные: натравила Анджелина Джоли?

В Лос-Анджелесе неизвестные проникли в дом знаменитого актера Брэда Питта. В тот момент артист отсутствовал.Сообщается, что злоумышленники пролезли через забор и взломали особняк, разбив окно. Стоимость награбленного не раскрывается. Правоохранительные органы объявили в розыск троих подозреваемых, сообщает телеканал NBC News.

Говорят, налет на особняк Брэда Питта - последний случай в череде краж со взломом, участившихся в элитных районах Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии, где жертвами часто становятся знаменитости.

Меж тем в Сети ходят слухи, что злоумышленников могла натравить на Брэда Питта его бывшая супруга, знаменитая актриса Анджелина Джоли. В Сети судачат, что артистка, чья личная жизнь якобы никак не может наладится, не в состоянии вынести счастье экс-супруга. Отметим, что в настоящее время Брэд Питт путешествует с промо-туром своего нового фильма про гонщиков. Его сопровождает возлюбленная Инес де Рамон.