"Скоро буду в строю": Директор парка "Тайган" передал письмо из больницы

Директор парка "Тайган" Олег Зубков, на которого напал лев, передал письмо из больницы.

"Дорогие друзья! Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку! Я скоро буду опять в строю с вами и со своей семьей! Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня. С любовью и уважением, ваш Олег Зубков", - написал он.

В парке рассказали, что Зубков уже ходит по палате и раздает всем указания. В среду ему провели последнюю операцию. Дальше предстоит длительная реабилитация. Говорить Зубков пока не может, поэтому пишет письма и sms.

Нападение льва на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова произошло 22 июня. Мужчина получил серьезные травмы – лев разорвал ему трахею, повредил шею и грудь. Зубкову повезло, что лев не задел артерию, до которой оставалось несколько сантиметров. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности.

Напавшего на Зубкова льва не будут усыплять. Он не представляет опасности для посетителей.