Британские журналисты выявили связи родственников новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели с Третьим рейхом. Как сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на архивные записи, Метревели оказалась внучкой печально известного нацистского коллаборациониста, который шпионил и убивал для Германии Адольфа Гитлера.

В архивах содержатся записи о том, что дедушка Метревели по отцовской линии, Константин Добровольский, служил информатором на оккупированной немцами территории в Черниговской области. Он лично принимал участие в уничтожении евреев, за жестокость его прозвали Мясником.

Уточняется, что сама Метревели ни разу не встречалась со своим дедом, будущая глава MI6 не должна нести ответственность за поступки Добровольского. Тем не менее, отмечает издание, военные преступления деда бросают неловкую тень на ее безупречную карьеру в МI6 и министерстве иностранных дел.