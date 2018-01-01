У актера Романа Попова рецидив рака: ослеп на один глаз

Недавно у Романа Попова случился судорожный приступ. Выяснилось, что спустя семь лет к артисту вернулся рак. 40-летний актер готовится к лечению, но пока продолжает работать. Впрочем, ему пришлось внести коррективы в свой график. От какой-то деятельности ему пришлось отказаться. Однако Роман Попов старается не унывать.

"Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит", - сообщил Роман Попов Starhit.

Напомним, в 2018 году у популярного актера обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Артисту провели сложную операцию, вмешательство обошлось в 55 тысяч евро. После этого Роман Попов долго восстанавливался, проходил противосудорожную терапию, которую прекратил лишь в 2021 году.

Актера поддерживают не только друзья, но и близкие: супруга Юлия и дети Федор, Елизавета и Марта.