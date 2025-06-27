Союза журналистов России (СЖР) расценил атаку на китайского журналиста телекомпании Phoenix Лу Юйгуана как попытку Киеву заставить замолчать СМИ.

63-летний Лу Юйгуан получил ранение при атаке беспилотника в курском приграничье. У корреспондента телекомпании Phoenix черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. Юйгуан готовил материал об освобождённых территориях.

Удар ВСУ по съемочной группе телеканала КНР свидетельствует о попытках Киевских властей заставить замолчать СМИ, которые стремятся быть объективными", - сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.

Россия надеется на объективную оценку произошедшего международными журналистскими и правозащитными организациями. В МИД России отметили, что Юйгуан был одет в бронежилет с надписью PRESS.