В Подмосковье военный борт из Белоруссии приземлился, когда уже рассвело. Горизонт в тучах. Солнца не видно. Но это хмурое утро в России в жизни каждого бойца, которые сегодня спускались по рампе, без преувеличения - самое доброе, радостное и долгожданное.

Это уже седьмая группа наших военных, которые в июне вернулись домой. Теперь еще как минимум в 60 семей в Липецке, Воронеже, Челябинске, Санкт-Петербурге больше не будут тревожиться, мучиться бессонницей, гадая, где их отцы, сыновья, братья и что с ними в украинском плену.

Они хотят забыть, все что довелось пережить. Самое ужасное - закончилось. Но совесть не отпускает и не дает забыться и спокойно уснуть, когда знаешь, что твои боевые товарищи остались в тюрьмах и лагерях. Потому и просят вернуть всех.

Сегодня на Украину тоже вернулась группа военнослужащих. Но десятки солдат ВСУ остались. В России. Не по принуждению. А по собственному желанию. Желанию - очистить свою страну от нацистов и преступной власти, которая отправила в могилы сотни тысяч сограждан. Две перекрещенные белые сабли на сине-голубом фоне. Это шеврон отряда имени Мартына Пушкаря. Народного героя Украины, который в 17 веке присягнул Российской империи. И остался ей предан до самой смерти. И продолжая традицию, эти солдаты сегодня тренируются штурмовать окопы и леса, а завра - пойдут в бой.

О том, что среди украинцев все больше тех, кто хочет поквитаться с Киевской хунтой, говорят и кадры из Сумской области. Это догорает "Химера". Элитное подразделение Главного управления разведки ВСУ. Под обломками и бревнами остался ее временный пункт дислокации. Два дня назад спецназ "Химеры" перебросили на северный фронт. Поселили в неприметных избах. Командиры надеялись, что камуфляж обеспечен. Но просчитались. Чужаков заметила российская агентура. Передала координаты нашим военным. И ночью по квадрату отработала авиация.

С маскировкой и секретностью операций у ВСУ на передовой провал за провалом. Сказывается критическая нехватка опытных кадровых офицеров. Вот наши бойцы обнаружили базу американской спутниковой связи "Старлинк". Ее прятали в заброшенном доме. Едва националисты развернули антенны, как прилетел российский беспилотник.

Но триумф военной хитрости ВСУ - этот фанерный и топорный макет "Бредли". Националисты пытались выдать его за настоящий броневик. На подделку наши операторы внимания, конечно, не обратили. Зато нашли и подорвали реальный.