США планируют инвестировать в мирную ядерную программу Ирана

США могут помочь Ирану с развитием программы мирного атома. Вашингтон рассматривает план предоставления инвестиций в размере 30 миллиардов долларов. Об этом источники в американской администрации сообщили телеканалу CNN.

Правда, деньги выделят с условием - Тегеран должен отказаться от обогащения урана. И даст их не Вашингтон, а арабские страны. Не исключено, что Белый дом пойдет на частичное смягчение санкций против исламской республики и согласится вернуть доступ к ее замороженным активам.

По данным журналистов, эти вопросы уже обсуждались на переговорах США и Ирана, а также на встречах с представителями государств Персидского залива.