В Москве состоялось открытие трудового сезона студотрядов железнодорожного транспорта

В Москве в преддверии Дня молодёжи состоялось торжественное открытие трудового сезона студотрядов железнодорожного транспорта. Мероприятие прошло на Белорусском вокзале. В нём приняли участие очно и по видеосвязи свыше двух тысяч студентов из разных регионов страны.

"Ни одна стройка, самая сложная в нашей стране, за последнее время без вас не могла бы быть реализована. Летом за последние десятилетия мы бы точно не справились без вашей помощи с перевозкой пассажиров. Я абсолютно уверен, что больше количество ребят опять же придёт к нам на практику, в студотряды, и придёт в наш коллектив", - отметил генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров.