Сборная России завоевала 8 медалей на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Большой и важный успех сборной России на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Наша команда завоевала 8 медалей, из них - 3 золотые, и заняла второе место в общем зачёте. Турнир проходил впервые.

В Сингапуре в финальном раунде встретились команды старшеклассников из 26 стран. В том числе из Швеции, Канады, Израиля, Гонконга и Японии. Во втором туре в течение пяти часов участники решали сложнейшие задачи: боролись с компьютерными вирусами, зашифровывали данные, искали уязвимости в программном коде.

Перед соревнованиями российскую сборную готовили ведущие специалисты в области кибербезопасности.