В Крыму стартовал сезон сбора эфироносной культуры

Пьянящий аромат и краски, словно с полотен Айвазовского. В Крыму разлилось лавандовое море. Эти лиловые цветы по праву являются одним из главных символов полуострова. Чтобы насладиться чарующими пейзажами, в предгорные районы устремляются толпы туристов. Торопиться приходится не только ценителям прекрасного. В регионе стартовал сезон сбора эфироносной культуры.

В это время года туристы традиционно предпочитают отдыхать на лавандовом море. В Крыму пик цветения эфироносов. Бескрайние поля в предгорье Бахчисарая - словно настоящие волны, и эмоции здесь бьют через край.

Ароматы такие, что все пчелы в округе слетелись. В дни цветения лаванды к полям привозят целые пасеки. Впрочем, у пчел и туристов есть конкуренты. Эти сиреневые просторы уже бороздят промысловые суда – комбайны. Стартовала уборка эфироносов.

Здесь все, как на море – бывает свой шторм и штиль. Погода вносит коррективы. Из-за весенних заморозков и засухи, например, сорта поменялись местами. Поздняя Вдала неожиданно расцвела раньше Синевы.

Собранную лаванду сразу же отправляют на переработку – методом дистилляции производят гидролат, душистую воду.

"Объём зелёной массы меньше, это действительно так. Засуха повлияла и морозная зима или еще что-то, что было в этом году. А в этом году было немало. Но по качеству масла, пока первые анализы, которые делали - масло получается фантастическим. Так что лучше меньше, да лучше", - отметил Алексей Мишин, собственник агрофирмы.

В Тургеневке впервые убирают новый сорт – Меркурий. Его вывели ученые НИИ сельского хозяйства Крыма несколько лет назад. Урожайность и содержание эфирного масла выше, а состав компонентов идеально подходит для косметики.

"Здесь небольшое различие в аромате будет присутствовать. У Меркурия более тонкий и нежный запах. Поэтому именно на этот сорт обратили внимание парфюмеры-производители. У Меркурия более свежий запах", - отметила Елена Грунина, научный сотрудник отдела селекции Селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур ФГБУН НИИСХ Крыма Елена Грунина.

Лаванду сегодня применяют не только в косметике. Гидролаты и эфирное масло используют в фармацевтике, ветеринарии и даже растениеводстве.

"Сейчас идёт разработка биогербицида на основе микробиологии. Так вот, добавление эфирного масла "Меркурий" повышает гербицидную активность этого препарата", - сказала Наталья Невкрытая, заведующая отделом селекции Селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур ФГБУН НИИСХ Крыма.

Это самое большое поле лаванды в Европе. Синева расплескалась на 280 гектаров. Здесь сотни оттенков, как на картинах Айвазовского. Все зависит от погоды и положения солнца – в разгар дня цвета блеклые, утром и вечером – насыщенные, как на компьютерной графике. Вот только вся эта красота недолговечная. Фермеры планируют завершить уборку уже к середине июля.