В Венеции усиливаются протесты из-за скорой свадьбы Джеффа Безоса

Свадьба века - на фоне протестов. В Венеции растет напряжение в ожидании бракосочетания основателя "Амазон" Джеффа Безоса и бывшей телеведущей Лорен Санчес.

Праздновать будут три дня и потратят на торжества 50 миллионов долларов. Главная вечеринка состоится завтра. Для ее проведения закроют целый остров. В город продолжают прибывать звезды мировой сцены и члены королевских фамилий. Среди приглашенных - сестры Кардашьян, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс и другие богатые и знаменитые.

Введены усиленные меры безопасности. "Ярмарка тщеславия" нанесет непоправимый ущерб экосистеме - уверены защитники окружающей среды. Они ежедневно выходят на акции протеста. 40 участников уже задержаны.

Власти напоминают об огромных вливаниях в экономику Венеции. Молодожены попросили гостей сделать пожертвования городу вместо подарков. Сам Безос передал 3 миллиона евро на охрану местной лагуны. Но активисты пока непреклонны.