Жена рассказала об осложнениях у Боярского после операции

Накануне, 26 июня, стало известно, что прославленный актер Михаил Боярский попал в больницу в Санкт-Петербурге. По одним данным, речь шла о плановом обследовании. По другим данным, знаменитый артист жаловался на боль. Якобы в медицинском учреждении актер даже просил врачей не сообщать сыну Сергею о его визите.

Ясность в ситуацию решила внести супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан. Она подтвердила, что звезда фильмов о мушкетерах действительно обращалась к медикам, передает NEWS.ru.

"У него осложнения после стентирования. Он сейчас лег повторно в больницу", - сообщила Луппиан.

Информацию подтвердил и сын Михаила Боярского Сергей. Телеграм-каналу 112 он рассказал, что после стентирования артерии на ноге у артиста возникли проблемы, которые потребовали врачебного вмешательства. Однако не исключено, что уже сегодня, 27 июня, актера выпишут.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский возвращается на сцену после падения с трехметровой высоты на спину. Напомним, 75-летний актер неудачно упал и ушиб грудную клетку. Два дня Михаил Боярский пролежал дома, но, после того, как у него поднялась температура, супруга отвезла его в больницу. Там выяснилось, что у артиста сломано ребро. Врачи настояли на госпитализации.