Выросло число желающих перебраться в Россию граждан Норвегии

Норвежцы желают жить в России. Как заявил российский посол в Осло Николай Корчунов, дипмиссия в Норвегии ежемесячно получает обращения от желающих переехать иностранных граждан.

По данным дипломата, ежемесячно посольство получает около трех-пяти обращений. Иностранные граждане просят разъяснить порядок получения визы и дальнейшего переезда в Россию.

Корчунов отметил, что обращаются не только граждане Норвегии, но и проживающие в королевстве иностранцы. По словам дипломата, в основном это молодые люди, связывающие свое будущее с Россией и разделяющие ее традиционные ценности, передает РИА Новости.