Собянин: На ВДНХ открылся первый в России биокластер

Первый и единственный в стране биокластер открылся на ВДНХ. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, это большой проект Биологического музея имени Тимирязева.

Предусмотрены несколько локаций. Одна из них - в павильоне "Цветоводство и озеленение". Там расположится выставка "Морфогенез. Третья природа".

До следующего лета откроют ещё четыре тематические площадки, которые будут посвящены разным разделам биологии. Так, в павильоне "Пчеловодство" расскажут о жизни насекомых. Там появится первая в России энтомологическая лаборатория. В 17-м павильоне расположится экспозиция "Мир динозавров", в 312-м будет "Музей жизни". Он станет центром биокластера.

В оранжерее-лаборатории организуют практические занятия по ботанике и эксперименты в области физиологии растений.