Продюсер прокомментировал возвращение Козловского в Россию: "Он — человек-выгода"

Данила Козловский снова работает в Москве. В начале мая он устроил благотворительный показ своего моноспектакля Frank, а на днях снова выступил с той же постановкой, но уже для широкого круга зрителей. А недавно появилась информация, что артист сыграет в спектакле "Чуковский", причем ему досталась главная роль.

А ведь еще недавно Данила Козловский, оставив Россию, мотался по странам и городам, периодически возвращаясь в Санкт-Петербург, где играл в местном театре. Артист выступал и на Кипре, и в Великобритании, и в Латвии, и в Израиле, причем нередко он оказывался в компании опальных коллег, осудивших СВО и покинувших Россию на неопределенный срок.

"Он — человек-выгода. Выгоду он черпал и черпает ото всех, где можно и где нельзя. Безусловно, он прекрасно понимает, что Российская Федерация, наша любимая страна, кормит всех наших артистов. Только у нас они могут взлететь в плане славы, заработать хорошие деньги на своем творчестве, и быть „в шоколаде“. Он прекрасно понимает, что у него еще осталась здесь недвижимость и дополнительный заработок, с которым он не готов пока расставаться", - прокомментировал возвращение в Россию Козловского продюсер Сергей Дворцов для aif.ru.

Отметим, что Данила Козловский живет на две страны — в России у него работа, родители и брат, а в США маленькая дочь.