ФСБ задержала передававшего данные СБУ жителя Крыма

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Крыма, когда тот пытался извлечь из схрона взрывчатку. Как выяснилось, гражданин России сотрудничал с украинскими спецслужбами, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, житель Симферопольского района 1981 года рождения через Telegram установил контакт с кураторами из СБУ. Он получил задание собирать информацию о транспортной инфраструктуре и военных объектах Крыма, передает ТВЦ.

Возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Суд избрал меру пресечения в виде ареста. В ФСБ предупреждают об активности украинских спецслужб, которые с помощью мессенджеров ищут потенциальных исполнителей терактов. Граждан призывают избегать общения с незнакомыми контактами.