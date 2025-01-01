Лунный посевной календарь на июль 2025 года: когда сажать и ухаживать за растениями

Июль — время не только бурного роста и созревания плодов, но и хлопот, связанных с поливом, борьбой с вредителями, сбором урожая и подготовкой растений ко второй половине сезона. Оптимальные дни для посадок, подкормок, обрезки, полива — в лунном календаре "ТВ Центра".

Общие рекомендации

В июле продолжается активное плодоношение ранних сортов овощей, ягод и фруктов. Это хороший период для формирования кустов и удаления лишних побегов, особенно у томатов, огурцов, кабачков и винограда. Важно своевременно удалять сорняки и рыхлить почву, особенно после дождей или полива.

В жаркие дни нужно следить за поливом, от засухи особенно страдают молодые саженцы и цветущие культуры. Чтобы сохранить влагу, можно использовать мульчирование.

Не нужно забывать и о борьбе с болезнями и вредителями, которые активизируются ближе ко второй половине июля. Для этого подойдут как различные народные средства, например, настои чеснока, полыни или табака, так и специализированные средства.

Несмотря на то, что лето уверенно движется к своей середине, июль подходит и для посева скороспелых растений: зелени (укропа, петрушки, салата), редьки, дайкона и некоторых сортов капусты. Многие культуры, посеянные в первой декаде месяца, успевают дать урожай до осенних заморозков.

Благоприятные дни

1–2 июля — отличное время для полива, подкормки органикой, посадки зелени и укоренения черенков.

5–6 июля — хорошие дни для пересадки многолетников, посадки корнеплодов, обрезки плодовых деревьев и кустарников.

8-9 июля — хорошо приживаются саженцы, активно растет зелень, полезны подкормки. Удачные дни для заготовок и консервирования.

13–14 июля — можно заниматься рыхлением, окучиванием и формированием кустов.

17–18 июля — подходящее время для посадки земляники и декоративных растений. Можно заниматься прививками и санитарной обрезкой.

21–22 июля — благоприятны посадки вьющихся и злаковых культур, а также внесение минеральных удобрений.

26–27 июля — хорошие дни для санитарной обрезки, обработки растений от вредителей, а также для отдыха, в эти дни энергии Луны мало, и лучше не перегружать себя.

Неблагоприятные дни

10 июля (полнолуние) — лучше отказаться от обрезки, пересадок и прищипки. Также стоит избегать активного рыхления почвы.

24 июля (новолуние) — посадки, пересадки и вообще любые действия для растений лучше отложить на пару дней.

Посадки по датам

Зелень и плодовые

зелень — 5, 6, 14, 15, 16, 19, 20 июля;

бобовые — 1-9, 11, 14, 15, 18, 20, 27-31 июля;

картофель, морковь, свекла — 5, 6, 11, 14, 15, 19, 20 июля;

перец, баклажаны — 5, 6, 14, 15, 19, 20 июля;

редис, редька, дайкон — 1, 14, 15, 16, 19, 27-29 июля;

огурцы — 2-6, 14, 15 июля (в теплице, так больше шансов, что урожай успеет созреть);

томаты — 5, 6, 14, 15 (в теплице, так больше шансов, что урожай успеет созреть);

капуста — 2-6, 14, 15, 19, 20, 29-31 июля.

Цветы

двухлетники и многолетники — 1-6, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27-31 июля;

однолетние — 1-6, 14, 15, 22, 27-31 июля;

луковичные и клубневые — 16-, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 27-31 июля.

О том, когда лучше сажать и пересаживать комнатные растения, — лунный календарь на июль 2025 года.