Лунный посевной календарь на июль 2025 года: когда сажать и ухаживать за растениями

Июль — время не только бурного роста и созревания плодов, но и хлопот, связанных с поливом, борьбой с вредителями, сбором урожая и подготовкой растений ко второй половине сезона. Оптимальные дни для посадок, подкормок, обрезки, полива — в лунном календаре "ТВ Центра".
В июле продолжается активное плодоношение ранних сортов овощей, ягод и фруктов. Это хороший период для формирования кустов и удаления лишних побегов, особенно у томатов, огурцов, кабачков и винограда. Важно своевременно удалять сорняки и рыхлить почву, особенно после дождей или полива.
В жаркие дни нужно следить за поливом, от засухи особенно страдают молодые саженцы и цветущие культуры. Чтобы сохранить влагу, можно использовать мульчирование.
Не нужно забывать и о борьбе с болезнями и вредителями, которые активизируются ближе ко второй половине июля. Для этого подойдут как различные народные средства, например, настои чеснока, полыни или табака, так и специализированные средства.
Несмотря на то, что лето уверенно движется к своей середине, июль подходит и для посева скороспелых растений: зелени (укропа, петрушки, салата), редьки, дайкона и некоторых сортов капусты. Многие культуры, посеянные в первой декаде месяца, успевают дать урожай до осенних заморозков.
1–2 июля — отличное время для полива, подкормки органикой, посадки зелени и укоренения черенков.
5–6 июля — хорошие дни для пересадки многолетников, посадки корнеплодов, обрезки плодовых деревьев и кустарников.
8-9 июля — хорошо приживаются саженцы, активно растет зелень, полезны подкормки. Удачные дни для заготовок и консервирования.
13–14 июля — можно заниматься рыхлением, окучиванием и формированием кустов.
17–18 июля — подходящее время для посадки земляники и декоративных растений. Можно заниматься прививками и санитарной обрезкой.
21–22 июля — благоприятны посадки вьющихся и злаковых культур, а также внесение минеральных удобрений.
26–27 июля — хорошие дни для санитарной обрезки, обработки растений от вредителей, а также для отдыха, в эти дни энергии Луны мало, и лучше не перегружать себя.
10 июля (полнолуние) — лучше отказаться от обрезки, пересадок и прищипки. Также стоит избегать активного рыхления почвы.
24 июля (новолуние) — посадки, пересадки и вообще любые действия для растений лучше отложить на пару дней.
О том, когда лучше сажать и пересаживать комнатные растения, — лунный календарь на июль 2025 года.