Власти Кубани решили штрафовать туристов за купание на пляжах Анапы и Темрюка

Власти Кубани предупредили туристов о фейках, распространившихся в соцсетях, утверждающих об отсутствии запрета на купание в опасных зонах пляжей Анапы и Темрюка. Запрет действует, и закон предусматривает штрафы за его нарушение, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Опасные зоны были определены из-за последствий ЧП с танкерами. Огородить от отдыхающих решено в Темрюкском районе - территорию вдоль береговой линии Черного моря от Волны до Веселовки включительно. В Анапе - вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта, от Веселовки до заповедника Утриш.

В сообщении оперштаба отмечается: власти, понимая, что в Краснодарском крае в разгаре летний курортный сезон, предупреждают о штрафных санкциях как о крайней мере. Основной способ - разъяснительная работа. Подчеркивается, что все запреты и ограничения были приняты для безопасности жителей и туристов.