ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС

ВС Украины атаковали беспилотником группу сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Инцидент произошел на расстоянии 350-400 метров от блоков АЭС. В момент атаки работники станции выполняли очистку канала. Никто не пострадал, повреждения получил только служебный автомобиль.

"То, что целью террористов становятся атомщики, демонстрирует новый уровень бесчеловечности киевского режима", - говорится в сообщении АЭС, размещенном в telegram-канале.

Ранее директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напомнил, что атаки на любую атомную станцию, в том числе Запорожскую, являются абсолютно неприемлемыми.