В Армении силовики и священники начали драку у резиденции католикоса

Стычка между полицейскими, верующими и священниками произошла в резиденции Католикоса всех армян I в Эчмиадзине - духовном и административном центре Армянской апостольской церкви.

Католикос всех армян (глава Армянской апостольской церкви) Гарегин II лично вышел на встречу с полицейскими, чтобы успокоить клириков.

Ранее правоохранители увезли главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаела Аджапаяна. Священника обвиняют в подготовке терактов и попытке захвата власти. Верующие пытались его защитить.

С середины июня обострился конфликт ААЦ и премьер-министр Армении Никола Пашиняна. По словам главы армянского кабмина, правоохранительные органы предотвратили попытку госпереворота со стороны "криминального олигархического духовенства".

Накануне силовики задержали архиепископа Баграта Галстаняна, который открыто выступал с критикой правительства Пашиняна. Его также обвиняют в подготовке терактов и попытке захвата власти.

18 июня арестовали российского бизнесмена Самвела Карапетяна . Его обвинили в "публичных призывах к захвату власти". Известно, что Карапетян открыто поддерживает ААЦ.