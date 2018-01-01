Тодоренко и Топалов узнали пол третьего ребенка

Семь лет назад ведущая Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. В декабре 2018 года у пары родился сын Михаил. В 2022 году Регина родила Владу второго ребенка - сына Мирослава. А на днях Тодоренко объявила о третьей беременности.

Примечательно, что новость о пополнении в семействе Регины и Влада случайно раскрыла певица Валерия еще несколько недель назад. В Сети бурно обсуждали беременность популярной ведущей. Многие интернет-пользователи обратили внимание, что Тодоренко стала носить наряды, скрывающие фигуру. При этом Регина не комментировала слухи о своем интересном положении.

Лишь недавно она подтвердила, что действительно ждет третьего ребенка. А теперь в своем официальном телеграм-канале Тодоренко сообщила, что она узнала пол ребенка. Интересно, что на УЗИ Регина ходила вместе с мужем Владом Топаловым и их сыновьями.

Впрочем, раскрывать пол будущего малыша телеведущая не стала, зато опубликовала видео прямо из кабинета, где предстала с заплаканными красными глазами. Теперь многочисленные поклонники гадают, кто же будет у пары. Многие надеются, что на этот раз Регина родит девочку.