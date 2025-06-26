Месторождение лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики взяли под контроль Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Как пишет издание, взяв этот на первый взгляд безобидный поселок, русские прибрали к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине. Авторы поясняют: перспективность месторождения определяется тем, что здесь добывается высокоминерализованный сподумен, из которого литий добывается легче, чем из петалита.

Об освобождении Шевченко в ДНР в Минобороны сообщили 26 июня. По данным ведомства, поселок взяли под контроль бойцы группировки войск "Восток".