В Москве задержали первого из последователей псевдокоуча Алекса Лесли

На днях российский интернет всколыхнул скандал с последователями известного псевдокоуча. Особо одаренные мужчины ходили по центру Москвы и приставали к женщинам, снимая свои похождения на видео. Жертвами домогательств стали несколько девушек.

Выяснилось, что за приставаниями стоит известный в Сети персонаж, именующий себя "тренером личностного роста" и "секс-коучем" Алекс Лесли (настоящее имя - Алексей Кириллов ). После того, как о похождениях его последователей стало известно общественности, Следственный комитет возбудил в отношении мужчины, который уже много лет живет за границей, уголовное дело о подстрекательстве к изнасилованиям.

Одним из последователей оказался человек по фамилии Зеленский. Это 28-летний житель Белгородской области. А в пятницу стало известно, что в Москве задержали другого молодого человека, который приставал к девушкам на улице. Им оказался 32-летний уроженец Тульской области. О задержании сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в ближайшее время мужчина будет передан в следственные органы.