Муцениеце и Брутян сцепились у всех на виду

Пять лет назад Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. До сих пор актеры борются в суде: вначале - из-за размера алиментов, теперь - по месту жительства детей, сына Тимофея и дочери Мии. И если за это время артист успел второй раз жениться и обзавестись еще одним ребенком, то его экс-супруга никак не могла наладить личную жизнь.

Сейчас Павел Прилучный счастлив в браке с актрисой Зепюр Брутян. Артисты познакомились на съемках и довольно быстро оформили отношения. Их роскошная свадьба стала полной неожиданностью для общественности и журналистов. Ведь в Сети муссировалась информация о романе Прилучного с актрисой, звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. В прессе периодически появлялись их совместные фото и видео.

Меж тем вскоре после свадьбы Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному сына Микаэля. Лишь недавно супруги перестали прятать лицо мальчика от любопытствующих фанатов. Ребенок немедленно завоевал сердца людей. Зепюр же регулярно в своих социальных сетях делится с многочисленными подписчиками идиллическими кадрами с супругом и сыном. Кроме того, благодаря видео и фото она демонстрирует, что сумела наладить контакт и с сыном Павла от первого брака Тимофеем.

А теперь уже и Агата Муцениеце стала выкладывать в своих аккаунтах кадры с дочкой Мией и женихом, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой, который в мае сделал ей предложение. Недавно актриса подтвердила информацию, что ждет ребенка.

Многие интернет-пользователи считают, что Брутян и Муцениеце буквально сцепились в демонстрации, у кого личная жизнь счастливее и благостнее. В Сети высказывают различное мнение. Одни поддерживают актрис в их желании транслировать свое семейной счастье. Другие же уверены, что это делается напоказ. Последние придерживаются принципа, что "счастье любит тишину".