МИД: НАТО ведет активную подготовку к конфликту с Россией

НАТО планирует кратное наращивание военных потенциалов. Североатлантический альянс активно готовится к якобы возможному конфликту с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Как напомнил Масленников во время дискуссии на площадке клуба "Валдай", посвященной итогам саммита НАТО, на форуме 24-25 июня в Гааге была одобрена программа перевооружения альянса. В соответствии с ней планируется кратное наращивание как военных потенциалов, так и производства вооружения.

По словам дипломата, на саммите Североатлантического альянса также принято решение по практической реализации подготовленных еще в 2023 году региональных планов обороны. Цель этих планов - отражение гипотетического российского нападения на страны НАТО, передает ТАСС.