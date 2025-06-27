Россиянам объяснили, когда не вернут украденные мошенниками деньги

Банки не должны возмещать ущерб от мошенников, если установлена вина человека.

Инициативы, что любые хищения должны возмещаться банком, очень вредны. При таком раскладе россияне начнут массово "выбрасывать кошельки в урну", а после писать заявления.

"Напишут заявление и скажут, мне показалось, что я был под воздействием телефонных мошенников, что я якобы снял собственные деньги, или они у меня были в тумбочке. Я отдал 100 тысяч рублей курьеру, верните мои 100 тысяч рублей", - описал ситуацию зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ответственность банка наступает в том случае, если киберпреступление произошло именно по вине кредитной организации. Например, банк не установил жесткие антифрод-системы или не использовал в своих системах доведенную информацию о конкретных атрибутах киберпреступников, рассказал он "Прайму".

Ранее в полиции рекомендовали держать на карте лишь необходимый минимум, а основные сбережения хранить на вкладах и счетах.