В Нижнем Новгороде проходит форум регионов России и Белоруссии

Поддержка молодежи, сохранение исторической памяти, новые культурные и коммерческие проекты. В Нижнем Новгороде проходит 12-й форум регионов России и Белоруссии. В нем участвуют более 800 делегатов.

Среди них представители бизнеса и политики. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко провела двустороннюю встречу с коллегой Натальей Кочановой.

Предпринимателей ждет обширная деловая программа. О высоком уровне экономического взаимодействия между нашими странами напомнил Владимир Путин в своем видеообращении к участникам форума.