В Военной академии Росгвардии состоялся торжественный выпуск офицеров

В Санкт-Петербурге состоялся торжественный выпуск офицеров военной академии Росгвардии. Церемония прошла на площади Победы у монумента Защитникам Отечества.

Курсантам вручили дипломы и медали за особые достижения в учебе. С присвоением воинского звания "лейтенант" выпускников поздравил замруководителя Росгвардии Алексей Воробьев.

Обязательная часть - прохождение знаменной группы и марш молодых офицеров. Свою службу они продолжат в подразделениях специального и оперативного назначения, а также разведки и охраны важных государственных объектов.