Собянин: Первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве

В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. Помощь оказали 12-летнему пациенту. Который поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Инновационный препарат был изготовлен на фармацевтическом заводе. И приобретён за счёт гранта правительства Москвы. Терапия прошла успешно. Ребёнок чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Несколько дней назад врачи выполнили такую же терапию уже второму ребёнку. Как отметил Сергей Собянин, Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии. Они дают надежду на выздоровление даже в самых сложных случаях.

"Смысл данной терапии заключается в том, что собственные клетки лимфоциты, которые забираются из пациента, обучают узнавать опухолевые клетки, после чего эти лимфоциты получают возможность эффективно бороться с опухолью", - пояснил Евгений Бурцев, заведующий отделением трансплантации костного мозга, врач-гематолог.