В Москве закрывается монорельс. Уже через два года на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. Сегодня, этот вид транспорта работает последние часы.

Неожиданно на станциях многолюдно. Пассажиры хотят успеть прокатиться на поезде над землёй в последний раз. Такой шанс есть, но только до 8 вечера. Уже завтра движения не будет.

В новом парке, открыть который планируют в 27 году, появятся беговые дорожки, кафе. Зоны отдыха и много зелени на площади в 40 тысяч квадратных метров. Решение о преобразовании монорельса в парк поддержали москвичи на портале "Активный гражданин".