90 тысяч камер: как полиция обеспечивает безопасность в Московском метро

90 тысяч камер наблюдения расположены в столичном метро. И обеспечивают безопасность на каждой станции. Это приносит результаты. Так, мелкие кражи за последние несколько лет почти сошли на "нет". За порядком также следят полицейские и служебные собаки. А проверки пассажиров начинаются уже в вестибюле.

Молодой человек не успевает переступить порог вестибюля метрополитена, как сразу попадает в поле зрения сотрудников полиции. Сработала рамка металлодетектора. Пассажира просят поставить сумку для проверки.

На самой станции метро полицейские останавливают другого подозрительного пассажира для проверки документов. Здесь же дежурит кинолог. Служебная собака замирает у сумки подозреваемого, для сотрудника это знак – внутри что-то запрещённое.

Так работают столичные полицейские на каждой станции метрополитена. А управляют безопасностью всей подземки из небольшой дежурной части, куда стекается вся информация с камер видеонаблюдения и куда адресуются все сообщения пассажиров, отправленных через колонну экстренного вызова.

"Сначала идёт связь с сотрудником ситуационного центра ГУП "Московский метрополитен". Когда сотрудник понимает, что информация оперативной служебной деятельности УВД, переключает на сотрудника УВД, где сотрудник принимает вызов, оценивает оперативную обстановку, уточняет все обстоятельства происшествия", - рассказал Владислав Ермилов, старший инспектор оперативного отдела УВД на ММ ГУ МВД России по Москве.

Однако подобные сообщения о мелкой краже в метро сейчас практически сошли на "нет", говорят полицейские. Благодаря камерам видеонаблюдения просматривается не только каждый угол станции и зона эскалаторов, но и все вагоны и даже некоторые тоннели. Раскрываемость таких преступлений занимает не больше нескольких часов.

"Таких преступлений, как рывок телефона, грабёж, либо какие-то разбойные нападения на территории Московского метрополитена, не зарегистрировано Факторов грубого нарушения у нас за 5 месяцев нет. Есть факты причинения телесных повреждений средней тяжести и тяжкого вреда здоровью – всего два зарегистрировано. Они оба раскрыты", - отметил Дмитрий Матвеев, заместитель начальника по охране общественного порядка УВД на ММ ГУ МВД России по Москве.

Московское метро – одно из самых безопасных в мире. И не только благодаря "умной" системе видеоаналитики "Сфера", включающей 90 тысяч камер, и досмотровым зонам на входе. Ежедневно на станциях дежурят полицейские и четвероногие помощники. Для столичной подземки собак готовят в специальном Центре кинологической службы.

"В данном центре находятся собаки по трём направлениям применения. Это общерозыскной профиль – для поиска и задержания преступников. Профиль взрывчатых веществ – по поиску взрывчатых веществ, и по профилю наркотических средств", - пояснил Евгений Хайлов, начальник Центра кинологической службы УВД на ММ ГУ МВД России по Москве.

Животных дрессируют с двухмесячного возраста. Через год они уже заступают на службу. Этот центр – один из ведущих в стране, его питомцев и кинологов привлекают для работы и на международных мероприятиях, и на крупных происшествиях. И все вместе они составляют Управление внутренних дел на Московском метрополитене, которое, как и столичное метро, в этом году отметило своё 90-летие со дня образования.