Российская армия взяла под контроль населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области.

Село освободили подразделения группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Вдоль границы с Украиной создается буферная зона безопасности. В связи с этим ВС России наступают в Днепропетровской области, Сумской и Харьковской областях.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили села Населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР.