В Подмосковье произошло несколько ДТП с участием мотоциклистов

Сразу несколько ДТП с участием мотоциклистов произошло в Подмосковье с разницей буквально в несколько часов. В результате происшествий погибли два человека.

Рано утром в Ногинске мини-мотоцикл влетел в автобус. В результате пассажир питбайка, который находился без шлема, получил серьезные травмы и спустя некоторое время скончался в больнице. Также госпитализирован и водитель. Сообщается, что он как несовершеннолетний не имел право управлять транспортный средством.

А накануне поздно вечером в Красногорске водитель БМВ выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ямахой". От полученных травм мотоциклист погиб. В отношении 37-летнего водителя автомобиля возбуждено уголовное дело. Обе истории на контроле в прокуратуре.