Москва принимает федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Сегодня Москва принимает федеральный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она проходит сразу на четырех площадках столичной службы занятости. Более трех тысяч вакансий представили около 150 работодателей.

Так, во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке посетители смогут узнать, как нейросети помогают искать работу. И как официально зарегистрировать бизнес.

На площадке "Профессии будущего" на улице Щепкина гости могут пройти профтестирование. И получить консультации. В центре "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского ждут интерактивные деловые игры. А в учебном центре "Профессионал" на Рязанском проспекте проводят тренинги по карьерному развитию.