В музее-заповеднике "Царицыно" стартовала выставка "Семья - душа России!"

"Семья - душа России!" Выставка с таким названием открылась в музее-заповеднике "Царицыно". В основе экспозиции - произведения российских живописцев из Третьяковской галереи, Русского музея и других собраний.

Помимо полотен признанных мастеров, можно увидеть и лучшие работы финалистов всероссийского художественного конкурса, в котором принимали участие как профессионалы, так и любители живописи. В этом году темами для творчества стали Год защитника Отечества и День семьи, любви и верности.

"Ежегодно посмотреть экспозицию в Царицыно приходят более 80 тысяч посетителей. И, конечно, мы знаем, что она проходит в дни летних каникул, и мы очень и очень приветствуем, когда приходят целыми семьями", - рассказала Светлана Медведева, президент Фонда социально-культурных инициатив.