В Московском зоопарке у пары джейранов родился детеныш

Редкий и долгожданный! В Центре воспроизводства Московского зоопарка у пары джейранов родился первый детёныш. Правда, обнаружили его не сразу.

Самка прятала драгоценное чадо в песчаной ямке. Которые остаются после лежанок взрослых. Детеныш терпеливо лежал в укрытии, прижав ушки. И начинал шевелиться, когда мать приходила его покормить.

Но долго скрывать такое сокровище невозможно. Его нашли. Проверили здоровье и прицепили бирку. Сделать это нужно как можно раньше, чтобы избежать стресса. Едва джейранёнка вернули на землю, он тут же понял - угроз никаких. И можно наконец набегаться вволю.