ВС России нанесли за неделю шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли минувшей ночью Вооруженные Силы Российской Федерации. Как сообщили в Минобороны России, применялось оружие воздушного базирования, в том числе аэробалистический гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал".

По данным военного ведомства, были использованы также беспилотные летательные аппараты. Целью удара стала инфраструктура военного аэродрома.

За период с 21 по 27 июня ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены военные аэродромы, пункты временной дислокации ВСУ, а также националистов и иностранных наемников. Целями ударов стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Поражены обеспечивающие ВСУ объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, станции РЭБ и склады боеприпасов.