Странной мимике Джорджи Мелони нашлось объяснение: "Очень хотела в туалет"

В Сети вирусится нарезка видео с пресс-подхода премьер-министра Италии Джорджи Мелони после саммита НАТО в Гааге. Поведение политика вызвало вопросы и подозрения у пользователей соцсетей.

С первых секунд появления в кадре мимика Мелони привлекла к себе внимание. Политик картинно закатила глаза и поводила губами в разные стороны. После этого, отвечая на вопросы, она начала периодически шмыгать носом, поджимать губы, выпучивать глаза, дергать разными частями лица, оборачиваться по сторонам, пребывая в некой прострации и с трудом фокусируясь на одной точке. При этом речь премьера была связной и по-итальянски быстрой.

В соцсетях предположили, что политик могла находиться под действием запрещенных веществ. Многие вспомнили скандал с подозрительными предметами в вагоне поезда, в котором Эммануэль Макрон, Крис Стармер и Фридрих Мерц возвращались из Киева. Другие предположили, что журналисты поймали Джорджу Мелони в самый неподходящий момент, когда она просто очень хотела в туалет. Третьи встали на защиту женщины и предположили, что она испытывает сильнейший стресс из-за происходящего на саммите в Гааге.