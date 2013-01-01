Уехавший из России Виторган постоянно на связи с сыном от Собчак

В 2013 году актер Максим Виторган женился в третий раз. Избранницей артиста стала журналистка Ксения Собчак. Свадьба пары стала полной неожиданностью не только для общественности, но и для друзей и близких пары. В 2016 году Ксения родила Максиму сына Платона. Для журналистки мальчик стал первенцем, а вот для артиста - третьим ребенком. От первого брака у Виторгана есть дочь Полина и сын Даниил.

Отметим, что старшие дети актера живут в Израиле. В настоящее время Максим Виторган тоже находится на Святой земле. В своем официальном телеграм-канале актер сообщил, что живет в Израиле уже более двух недель. По его словам, это самый долгий срок его пребывания в этой стране. Артист сообщил, что регулярно поддерживает связь с сыном от Ксении Собчак Платоном. У них есть традиция созваниваться каждый вечер перед сном.

"Дети мои старшие уже живут какой-то совсем отдельной самостоятельной своей израильской жизнью: строят планы, работают работы, как-то очень красиво и уверенно говорят на иврите (даже, как выяснилось с врачами о диагнозах, рецептах и лечениях)", - констатировал Максим Виторган.

Далее актер сообщил о гастрольном туре. Артист выступит в июле со спектаклями в Израиле и Эстонии, а еще в России.

Отметим, что несмотря на развод и якобы драку с любовником жены, Максим Виторган и Ксения Собчак сумели сохранить человеческие отношения. Сын Платон не только регулярно общается с отцом, но и проводит с ним время. А еще Максим неизменно бывает на каждом дне рождения младшего ребенка.