Массовые столкновения вспыхнули в Армении

Массовые столкновения вспыхнули этим утром в Армении возле резиденции Католикоса. Силовики пытались ворваться на территорию, чтобы задержать главу Ширакской епархии. Его обвиняют в публичных призывах к свержению власти.

Представители духовенства закрыли ворота и заблокировали вход в здание. Помешать задержанию пытались и десятки верующих. Началась потасовка. В итоге архиепископ сам вышел к полицейским, заявил, что не представляет угрозы для страны и готов сотрудничать.

Оппозиция призвала своих сторонников выходить на митинги. Ереван в свою очередь направил дополнительные отряды силовиков. Ранее на этой неделе в епархиях Армянской апостольской церкви прошли обыски, были задержаны 15 человек, в том числе священнослужители.

Отношения между властями республики и духовенством обострились за последние 5 лет. Руководство церкви критиковало политику премьера Никола Пашиняна. В ответ глава правительства пригрозил репрессиями.