Росавиация отменила запрет на полеты над Ираном

Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании отменен. Росавиация разослала сообщения российским авиакомпаниям.

Полеты над Ираном и соседними с ним странами были запрещены после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Пока Израиль и Иран обменивались ударами, воздушное пространство над этими государствами было объявлено закрытым.

Как сказано в сообщении Росавиации, агентство постоянно анализирует деятельность гражданской авиации на Ближнем Востоке. В результате анализа запрет на полеты отменен. Подчеркивается, что специалисты агентства продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в регионе.