Актриса Яковлева: "Когда ты заболеваешь, понимаешь, что кроме здоровья тебе ничего не надо"

В последнее время Алена Яковлева сильно похудела. Вот только получилось у нее это не по доброй воле. Лишний вес ушел в результате проблем со здоровьем. В новом выпуске "Сорян, это подкаст" популярная актриса откровенно рассказала о том, что у нее диагностировано сразу два заболевания. У артистки обнаружили дивертикулез и гипервентиляционный синдром, при котором человеку словно не хватает воздуха.

Причем проблемы с кишечником обнаружились при срочной госпитализации - актрису увезли в больницу прямо перед спектаклем. А вот вторая беда настигла ее в самолете. И если дивертикулез, по словам Яковлевой, лечится только диетами, то второй недуг связан с эмоциями.

"Я стала обращаться к психиатрам. Мне сказали, что у меня психоэмоциональное выгорание, и нельзя столько работать, нужно немного дела прикрутить. Я на какой-то момент отменила гастроли и постепенно стала восстанавливаться", - рассказала актриса.

Алена Яковлева продолжает следить за питанием, не позволяя себе ничего лишнего, и старается радоваться каждому дню и ценить работу. Она отметила:

"Когда ты заболеваешь, ты понимаешь, что кроме здоровья тебе ничего не надо. У тебя нет настроения, желания, сил. Меня испугало, когда не стало моей энергии, которая толкала меня на сцену. Нежелание работать пугает".