Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Последний день июня предлагает вам действовать: навести порядок в делах, закрыть долги, сделать что-то для здоровья. Обязательно проведите день с пользой.

Тельцы

Деловитые Луна и Марс зовут вас на шопинг, свидание, в парк или на фотосессию. Отличный момент, чтобы завершить июнь и продуктивно и красиво.

Близнецы

Давно не навещали родителей? Значит, пора! Это домашний день: он подходит и для уборки, и для душевного разговора, и для небольшого семейного праздника.

Раки

Пришло время проговорить то, что копилось на душе. Главное - не превращать это в эмоциональный шквал. Завершите июнь так, чтобы вам стало легче дышать.

Львы

День подойдет для инициатив в денежных темах: попросить о повышении, отправить счет, продать что-то. Главное - действовать не импульсивно, а продуманно.

Девы

Луна и Марс в вашем знаке дают отличный шанс проявить себя. Но есть один нюанс: энергия может быть резкой, а значит, важно быть особенно деликатными.

Весы

День не подходит для шумных тусовок, развлечений, поездок и других активностей, зато идеален для тишины и отдыха. Завершите месяц бережно, с любовью к себе.

Скорпионы

Сегодня лучше объединяться, чем доказывать свою правду. Первый месяц лета стоит закончить на ноте сотрудничества - это даст нужную энергию на июль.

Стрельцы

Если будет повод - проявите инициативу на работе. Не бойтесь действовать: июль может начаться с прекрасных новых возможностей. Не упустите шанс.

Козероги

День зовет в дорогу, к обучению, к новым планам. Хорошее время, чтобы купить учебный курс, начать изучать язык, купить билеты или собрать чемодан.

Водолеи

Финансовые и личные границы - тема дня для представителей этого знака. Сегодня можно договориться, поставить условия, взять под контроль вопросы, которые давно назрели.

Рыбы

Что за лето без романтики? Новое страстное знакомство или сближение с партнером в существующих отношениях - все возможно в этот необычный яркий день.