Оценены потери Вооруженных сил Украины после выхода из Курской области в зоне СВО. По данным советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, ряды выжившей боеспособной группировки поредели на 80%.

Кимаковский отметил, что ВСУ продолжили нести потери после того, как были выбиты с территории Курской области. Сейчас украинские формирования пытаются укрепить позиции на сумском направлении. Здесь Вооруженные силы России создают буферную зону безопасности.

Пытаясь помешать созданию буферной зоны, киевский режим перебрасывает на сумское направление насильно мобилизованных. Ранее в российской Госдуме сообщили, что сформированные из малообученных бойцов подразделения ВСУ перебрасывают в район областного центра Сумской области, передает ТАСС.