Алла Пугачева сдает в аренду шикарную дачу

После спешного отъезда Аллы Пугачевой, ее молодого мужа с двумя детьми из России три года назад их недвижимость стоит бесхозная.

Например, дача на Истре, которую Алла Пугачева подарила старшему внуку Никите Преснякову, а тот уже захотел ее сдавать в аренду, а потом продать, не интересует ни покупателей ни арендодателей, потому что дом слишком обычный, а цена, за которую его отдают, "запредельная".

А теперь появилась информация, будто Примадонна передумала продавать дачу, а решила ее снова сдавать. Говорят, владельцам надоело, что сделки из раза в раз срывались, хотя цена постепенно снижалась на 5–10 миллионов рублей (последняя была 120 миллионов). К тому же, люди якобы просто приезжали поглазеть на хоромы Примадонны и ругали ремонт.

Как передает Mash, принято решение сдавать недвижимость за 700 тысяч рублей в месяц плюс залог еще 700 тысяч рублей.

Ранее стало известно, будто Никита Пресняков решил отремонтировать дом. Специально нанятые люди подлатали полы, лестницы и стены. Сейчас там постоянно живет смотрительница.