Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Углубление интеграции в рамках ЕАЭС, единый рынок услуг, расширение транспортных коридоров и другие актуальные вопросы. В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета.

В нём принимает участие Владимир Путин, а также президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении. Это первая встреча "пятерки" на высшем уровне в текущем году. В повестке - вопросы стратегического характера, в том числе сотрудничество с основными партнерами.

К дискуссии в расширенном составе присоединились государства-наблюдатели - Куба и Узбекистан, а также представители приглашенных стран - Монголии и Арабских Эмиратов. Ожидается подписание торговых соглашений.