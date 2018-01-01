Регина Тодоренко назвала пол будущего ребенка

Семь лет назад ведущая Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. В декабре 2018 года у пары родился сын Михаил. В 2022 году Регина родила Владу второго ребенка - сына Мирослава. А на днях Тодоренко объявила о третьей беременности.

Недавно телеведущая с мужем и двумя сыновьями ходила на УЗИ, чтобы узнать пол будущего малыша. Кого они ждут, Регина не сообщила, однако пообещала рассказать, когда выйдет клип на ее новую песню "Любовь".

"Я записала эту песню и клип с одним чувством внутри — не бояться быть настоящей. Просто дышать и делиться тем, что происходит в моей жизни. Эта музыка — как разговор с самой собой, с ребенком внутри, с вами. А в конце видео наконец-то ответ на вопрос, кого мы очень..." - написала Тодоренко.

В конце ролика видно, что Регина стоит перед светящимся синим шаром, и многочисленные поклонники сделали вывод, что таким образом артистка сообщила, что у них с Владом снова будет сын.

В эфире телеканала Ru.tv Регина Тодоренко призналась, что они с мужем не собирались заранее узнавать пол ребенка и устраивать модную нынче гендер-пати, однако на том, чтобы узнать, кто будет: мальчик или девочка, настаивали сыновья Михаил и Мирослав. Вот поэтому они и отправились вместе с родителями в кабинет УЗИ.