Посла Германии вызвали в МИД России

Глава дипмиссии ФРГ Александр Ламбсдорф прибыл в МИД России. Посла Германии вызвали, чтобы озвучить ему ответные меры Москвы на преследования Берлином российских журналистов.

Поводом стал инцидент 10 июня. Немецкая полиция отобрала паспорта у членов семьи главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в ФРГ Сергея Феоктистова. Власти ФРГ изъяли докменты под тем предлогом, что они якобы могут скрыться и не выполнят предписания покинуть Германию до 19 августа.

В МИД отметили, что сейчас подбирают кандидатуры среди немецких журналистов в Москве. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, российская сторона примет ответные меры за преследование Феоктистова, передает РИА Новости.