В Ереване начались столкновения спецназа и священников

Священники против полицейских. Схватка "стенка на стенку" прямо у входа в резиденцию католикоса всех армян. Силовики пришли за архиепископом Микаелом Аджапахяном. Мужчины в рясах оказались сильнее людей в погонах. Ведь с ними, по их словам, не только Бог, но и весь христианский народ Армении. Защитники святой обители выдавили полицейских за территорию. Ворота закрыли. На подмогу полицейским власти Армении направили четыре спецподразделения. Появление спецназа верующие восприняли примерно так же, как геноцид армян со стороны турок.

Армяне очень болезненно относятся к недавнему визиту в Турцию своего премьера. В гонениях на древнейшую христианскую церковь они видят и желание Никола Пашиняна угодить своим новым друзьям.

Во время облавы архиепископу стало плохо. Но позже, чтобы избежать эскалации, Микаел Аджапахян сам вышел к полицейским. И заявил, что угрозу для Армении представляет вовсе не он. Толпа не дала службе нацбезопасности вывезти архиепископа на автомобиле спецслужб. Машину заблокировали. Микаел Аджапахян отправился в Следственный комитет сам.

Аджапахяна обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. Публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности, отказ от суверенитета и насильственное свержение конституционного строя. Аналогичные обвинения предъявлены всем священникам, которых в последнее время в Армении арестовывают десятками.

26 июня по делу о подготовке терактов и госпереворота был задержан архиепископ Баграт Галстанян и 15 его сторонников. 17 июня - обыски и арест активно поддерживающего церковь Самвела Карапетяна. Из всех доказательств якобы подготовки госпереворота пока только ссылки на публикации в проправительственной прессе. По факту священники и их сторонники лишь открыто выражали несогласие с политикой Никола Пашиняна. Таких гонений на христианскую церковь современная Армения еще не знала.

"Это системная политическая расправа, осуществляемая рукой узурпатора, обосновавшегося у руля государства. Подавляется не преступление, а протест. И все же как бы тщательно и системно ни выглядели эти действия, способ их реализации с каждым днем все больше выдает нарастающую панику. Это признак агонии авторитарного режима", - заявил Давид Ананян, экс-председатель Комитета государственных доходов Армении.

Апостольская церковь по своему масштабу - куда влиятельнее, чем вся Армения, говорят эксперты. Чисто математически преимущество явно не на стороне премьера Пашиняна. Количество прихожан по всему миру, которые крайне возмущены этими облавами, - около 9 миллионов. Тогда как все население республики - 3 миллиона.