Раскрыт "величайший грех" принца Гарри и Меган Маркл

Последние пять лет для королевской семьи были чрезвычайно трудными. И все благодаря принцу Гарри и Меган Маркл. Они не пощадили ни умирающего принца Филиппа, ни королеву Елизавету II.

Ведущий королевский эксперт Ричард Фицуильямс рассказал, что поведение герцога и герцогини Сассекских с момента их ухода из семьи в 2020 году нанесло "значительный ущерб" монархии. С тех пор как пара переехала в Америку, они дали громкие интервью, создали документальный сериал для Netflix, а Гарри опубликовал откровенные мемуары. И каждым своим действием супруги старались побольнее задеть родственников, не думая о здоровье королевы.

"Их величайшим грехом было то, что они сделали последние годы жизни королевы Елизаветы II тяжкими. Их интервью с Опрой нанесло значительный ущерб монархии в то время, когда принц Филипп находился в больнице. Через месяц после обвинений в расизме он умер", - рассказал Фицуильямс.

При этом, как отмечает эксперт, Меган продолжает твердить о какой-то правде, которую она грозится раскрыть. Фитцуильямс напомнил, что Маркл и Гарри чего только не говорили о королевской семье, но им никогда не отвечали, никто из дворца не кричал: "Они врут!"

"Они просто исказили правду в угоду себе. Еще одна проблема для королевской семьи возникла из-за документального сериала о Гарри и Меган для Netflix, который собрал огромные рейтинги. Затем появились мемуары Гарри "Запасной" и интервью, рекламирующие его, а новые откровения попали в заголовки газет по всему миру. Последние пять лет были чрезвычайно трудными для королевской семьи из-за болезней и жестокого деструктивного поведения Сассексов", — отметил эксперт.